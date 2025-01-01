Меню
Хлоя Чжао
Награды
Награды и номинации Хлои Чжао
Chloé Zhao
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Хлои Чжао
Оскар 2021
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Победитель
Fair Play Cinema Award
Победитель
Сандэнс 2015
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020
Приз зрительских симпатий
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Победитель
