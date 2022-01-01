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Брендан П. Хайнс
Брендан П. Хайнс
Brendan Hines
О персоне
Фильмография
Брендан П. Хайнс
Brendan Hines
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Дата рождения
28 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Рост
185 см
Биография Брендана П. Хайнса
Родился 28 декабря 1976 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Брендана П. Хайнса
Принудительная изоляция
ужасы, триллер
2021, США
4.0
Мечты сбываются
комедия
2009, США
4.0
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