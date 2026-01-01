Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Найджел Уитми
Nigel Whitmey
Киноафиша
Персоны
Найджел Уитми
Найджел Уитми
Nigel Whitmey
Дата рождения
23 февраля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Альберта, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Дживс и Вустер
(1990)
8.2
Битва при де Голле: Железный век
(2026)
7.9
Виртуозы
(2004)
Фильмография Найджел Уитми
8.3
Битва при де Голле: Железный век
La bataille de Gaulle: L'âge de fer
биография, драма, исторический
2026, Франция / Бельгия / США
6.3
Рождественские каникулы в Келлере
A Keller Christmas Vacation
комедия, мелодрама
2025, США
5
Идеальный побег
The Perfect Escape
комедия
2023, Великобритания / Румыния
7.3
Оккупированные
драма, триллер
2015, Норвегия/Швеция
4.5
Острие ножа
Knife Edge
ужасы, триллер
2009, Великобритания / США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Три сыщика: Тайна Острова скелетов
The Three Investigators and the Secret of Skeleton Island
семейный, приключения, мистика
2007, Германия / ЮАР
7.9
Виртуозы
драма, криминал, триллер
2004, Великобритания
6.5
Формула 51
Formula 51 (The 51st State )
комедия, боевик
2001, Великобритания / Канада
Показать еще
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить