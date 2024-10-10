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Постер сериала Цитадель: Диана
Постер сериала Цитадель: Диана
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Цитадель: Диана

Цитадель: Диана (2024 - …)

Citadel: Diana 18+
Год выпуска 2024
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Милан, 2030 год: Восемь лет назад независимое глобальное шпионское агентство "Цитадель" было уничтожено могущественным вражеским синдикатом "Мантикор". С тех пор Диана Кавальери, агент "Цитадели" под прикрытием, оказалась одна, скрытая за линией фронта, работая кротом в "Мантикоре". Когда, наконец, появляется шанс сбежать и исчезнуть навсегда, единственным способом сделать это становится доверие к самому неожиданному союзнику — Эдо Зани, наследнику итальянского отделения "Мантикоры" и сыну главы итальянской организации, Этторе, который борется за власть против других европейских семей.

Цитадель: Диана - трейлер первого сезона
Цитадель: Диана  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Текла Рютен
Текла Рютен
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис
Джулия Пьятон
Джулия Пьятон
Маурицио Ломбарди
Маурицио Ломбарди
Джордана Фаджано
Джордана Фаджано
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Цитадель: Диана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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