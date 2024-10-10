Милан, 2030 год: Восемь лет назад независимое глобальное шпионское агентство "Цитадель" было уничтожено могущественным вражеским синдикатом "Мантикор". С тех пор Диана Кавальери, агент "Цитадели" под прикрытием, оказалась одна, скрытая за линией фронта, работая кротом в "Мантикоре". Когда, наконец, появляется шанс сбежать и исчезнуть навсегда, единственным способом сделать это становится доверие к самому неожиданному союзнику — Эдо Зани, наследнику итальянского отделения "Мантикоры" и сыну главы итальянской организации, Этторе, который борется за власть против других европейских семей.