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Андрей Каминский
Andrej Kaminsky
Киноафиша
Персоны
Андрей Каминский
Андрей Каминский
Andrej Kaminsky
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Хельсинки, Финляндия
Популярные фильмы
7.1
Мастер
(2025)
7.1
Государство против Фрица Бауэра
(2015)
Фильмография Андрей Каминский
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2025
2015
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.1
Мастер
A Working Man
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
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7.1
Государство против Фрица Бауэра
Der Staat gegen Fritz Bauer
драма, триллер, биография
2015, Германия
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