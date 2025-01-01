Меню
Король Лир
Трагедия в 5-ти актах, 26-ти сценах (сценический вариант театра)
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Король Лир» в Мастерской Петра Фоменко

Представляем вам спектакль «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира. Постановка осуществляется режиссёрами Карэном Бадаловым и Юрием Буториным. Это произведение погружает зрителя в мрачную атмосферу человеческих страстей и конфликтов.

Сюжет и тема

В центре сюжета — стареющий король Лир, решивший поделить своё королевство между дочерьми. Он затевает испытание, чтобы проверить их любовь к нему, что приводит к трагическим последствиям. Мучительный путь Лира и Глостера, ослеплённого предательством, задаёт непростые вопросы о вере, слепоте и прозрении.

Сценография и костюмы

Чёрно-белая сценография и выразительные костюмы подчеркнули социальный статус персонажей. Уникальную атмосферу спектакля создают ленточный занавес и символичные сцены с выкатом декораций.

Кому будет интересен спектакль

Спектакль станет не только находкой для поклонников классической драматургии Шекспира, но и понравится любителям психологических драм, заставляющих задуматься о сложных человеческих отношениях.

Творческая команда

  • Автор: Уильям Шекспир
  • Перевод: Осия Сорока
  • Постановка: Евгений Каменькович
  • Сценография: Александр Боровский
  • Художник по костюмам: Мария Боровская
  • Художник по свету: Дамир Исмагилов
  • Режиссёры: Карэн Бадалов, Юрий Буторин
  • Музыкальное оформление: Оксана Глоба, Сергей Зверев
  • Грим: Анна Мелешко
  • Помощник режиссёра: Юлия Верзунова
Режиссер
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
В ролях
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Александр Мичков
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Полина Кутепова
Полина Кутепова

