«Король Лир» в Мастерской Петра Фоменко

Представляем вам спектакль «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира. Постановка осуществляется режиссёрами Карэном Бадаловым и Юрием Буториным. Это произведение погружает зрителя в мрачную атмосферу человеческих страстей и конфликтов.

Сюжет и тема

В центре сюжета — стареющий король Лир, решивший поделить своё королевство между дочерьми. Он затевает испытание, чтобы проверить их любовь к нему, что приводит к трагическим последствиям. Мучительный путь Лира и Глостера, ослеплённого предательством, задаёт непростые вопросы о вере, слепоте и прозрении.

Сценография и костюмы

Чёрно-белая сценография и выразительные костюмы подчеркнули социальный статус персонажей. Уникальную атмосферу спектакля создают ленточный занавес и символичные сцены с выкатом декораций.

Кому будет интересен спектакль

Спектакль станет не только находкой для поклонников классической драматургии Шекспира, но и понравится любителям психологических драм, заставляющих задуматься о сложных человеческих отношениях.

Творческая команда