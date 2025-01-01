Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»

Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

Цитата на все времена: Фаина Раневская гениально пошутила о здоровье — и попала в точку

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто