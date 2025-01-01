Меню
Али Аббаси
Награды
Награды и номинации Али Аббаси
Ali Abbasi
Награды и номинации Али Аббаси
Каннский кинофестиваль 2018
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
Лауреат премии DDA "В центре внимания"
Победитель
Берлинале 2016
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
