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Киноафиша Новости Элли встречает подозрительную группу выживших в трейлере восьмой серии «Одних из нас»

Элли встречает подозрительную группу выживших в трейлере восьмой серии «Одних из нас»

27 февраля 2023 15:21
Элли встречает подозрительную группу выживших в трейлере восьмой серии «Одних из нас»

Одну из главных ролей в эпизоде сыграл Трой Бэйкер, озвучивший Джоэла в оригинальной игре.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер восьмой серии первого сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас», получившей название «Когда мы в нужде». Кроме Беллы Рэмзи и Педро Паскаля, главные роли в серии сыграли Скотт Шеперд («Недруги») и Трой Бэйкер («Легенда о Vox Machina»), озвучивший Джоэла в оригинальной игре 2013 года.

Новый ролик начинается с кадров, в которых Элли (Рэмзи) продолжает попытки вылечить Джоэла (Паскаль) после серьезной потасовки с каннибалами. Во время охоты в лесу она встречает двух загадочных мужчин в лице Дэвида (Шеперд) и Джеймса (Бэйкер). Дэвид предлагает ей присоединиться к их небольшой группе выживших, чтобы не умереть с голода в глуши. Однако Джеймс сразу же начинает критиковать чрезмерное милосердие своего старшего товарища, заявляя, что им и так нужно кормить слишком много ртов. Дэвид пытается убедить его, что без их помощи Элли может погибнуть и, возможно, их встреча была угодна богу. Последующие сцены намекают на то, что отношения героини с новыми знакомыми все же не заладились: в одном отрывке члены группы Дэвида по каким-то причинам гонятся за Элии, а в другом мужчина говорит девочке, что его люди желают ее смерти.

Постановщиком эпизода выступил иранский режиссер Али Аббаси, ранее удостоенный номинаций на «Золотую пальмовую ветвь» за свой триллер «Убийца «Святой паук» и приз лучшему дебютанту Берлинского кинофестиваля за хоррор «Шелли».

Премьера восьмой серии «Одних из нас» состоится 5 марта.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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