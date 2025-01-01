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Виктория Тарасова
Виктория Тарасова Viktoriya Tarasova
Киноафиша Персоны Виктория Тарасова

Виктория Тарасова

Viktoriya Tarasova

Дата рождения
16 июля 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Скопин, Россия

Биография Виктории Тарасовой

Виктория Юрьевна Тарасова — российская актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель. Родилась 16 июля 1971 года в Скопине, Рязанская область.

Член Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, а также Союза театральных деятелей России. В 2015 году удостоена звания Почётного деятеля искусств Москвы. Широкую известность получила благодаря ролям в телесериалах и активной творческой деятельности.

Популярные фильмы

Один против всех 0.0
Один против всех (2017)
Вопреки всему 0.0
Вопреки всему (2014)
Глухарь. Продолжение 0.0
Глухарь. Продолжение (2009)

Фильмография Виктории Тарасовой

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 2 Сериалы 9 Актриса 11
Здравствуй, папа!
Здравствуй, папа!
комедия 2022, Кыргызстан
Сержант
Сержант
драма, боевик, криминал 2021, Россия
Агентство О.К.О.
Агентство О.К.О.
мистика, детектив 2020, Россия
Один против всех
Один против всех
драма, криминал 2017, Россия
Вопреки всему
Вопреки всему
мелодрама 2014, Россия
Карпов
Карпов
криминал, детектив 2012, Россия
Пятницкий
Пятницкий
драма, криминал, детектив 2011, Россия
Глухарь. Продолжение
Глухарь. Продолжение
комедия, криминал 2009, Россия
Глухарь. Возвращение
Глухарь. Возвращение
комедия, детектив 2008, Россия
Глухарь
Глухарь
комедия, криминал, драма 2008, Россия
Рысь идет по следу
Рысь идет по следу Rys idyot po sledu
драма 1994, Россия
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