Виктория Тарасова

Появился трейлер заключительного сезона сериала «Естественный отбор»
Виктория Юрьевна Тарасова — российская актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель. Родилась 16 июля 1971 года в Скопине, Рязанская область.
Член Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, а также Союза театральных деятелей России. В 2015 году удостоена звания Почётного деятеля искусств Москвы. Широкую известность получила благодаря ролям в телесериалах и активной творческой деятельности.