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Однажды вечером
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Спектакль Однажды вечером

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ностальгия по советскому театру и возвращение к Александру Гельману

В последние годы, когда культура переживает волну ностальгии по советскому прошлому, театры вновь обращаются к произведениям Александра Гельмана — одного из самых востребованных драматургов позднего СССР. Одной из таких пьес является история о случайной встрече двух одиночеств в парке, где два человека, когда-то пережившие мимолетный роман, вновь сталкиваются на скамейке.

Комедия о случайных встречах и судьбоносных откровениях

В спектакле, поставленном с Викторией Тарасовой и Кириллом Гребенщиковым в главных ролях, пьеса превращается в комедию, что вполне ожидаемо для поклонников антрепризы. Однако, за внешней легкостью и юмором скрывается глубокая жизненная тема. Присев на скамейку однажды вечером и взглянув на поток жизни с точки зрения стороннего наблюдателя, зритель может оказаться свидетелем того, что начинается как случайная встреча, но заканчивается важными откровениями и осознанием жизненных истин.

Парк как место судьбы и размышлений

Скамейка в этом городском парке становится не просто объектом, а символом человеческого существования. Здесь происходит встреча, которая превращается в судьбоносное событие: разговор между мужчиной и женщиной, в котором сквозь ложь, лицемерие и иллюзии возникает истина. Эта неспешная беседа раскрывает перед героями те вещи, которые они долго пытались скрывать от себя.

Важность случайных встреч и признаний

В этой лирической комедии, как и в жизни, случайные встречи порой становятся точками поворота. Простое общение, которое казалось бы не имеет значения, в итоге перерастает в глубокие размышления о смысле жизни, любви и личных утрат.

Режиссер
Антон Фигуровский
Антон Фигуровский
В ролях
Виктория Тарасова
Виктория Тарасова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 19 октября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
15:00 от 1500 ₽
Уфа, 7 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1200 ₽
Самара, 12 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером Однажды вечером

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