Рысь идет по следу, 1994

Заключительный фильм тетралогии: «Тропой бескорыстной любви», «Рысь выходит на тропу» и «Рысь возвращается» режиссера Агаси Арутюновича Бабаяна. ... Опасна стала жизнь семьи егеря Лосева на лесном кордоне. Странный ночной пожар на звероферме, исчезновение баргузинских соболей — подлинного живого золота; таинственные письма, приходящие из-за рубежа, — все это заставляет Степана Лосева оказаться в центре событий, связанных с хитроумным планом похищения и вызова за границу живого товара — бесценных соболей, уникальных обитателей сибирской тайги. «Рысь идет по следу» — последний российский игровой полнометражный стереофильм, снятый по отечественной системе «Стерео-70» на 70-мм кинопленке. В то же время картина является первым российским стереофильмом в новейшей истории отечественного кинематографа. Все фильмы, произведенные в России после 1994 года в стереоформате, снимались уже на зарубежном оборудовании. Исключением стал «Самый лучший фильм в 3D», на съемках которого была использована та же отечественная оптика, с помощью которой был снят фильм «Рысь идет по следу». Премьера фильма состоялась в 1994 году в киноцентре «Октябрь»? в легендарном втором зале «Стереокино». В 2016 году фильм был восстановлен в цифровом формате коллективом сотрудников Госфильмофонда РФ, ВГИК и НИКФИ. Фильм из программы «День российского кино в КАРО»