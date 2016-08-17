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Рысь идет по следу
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Рысь идет по следу, 1994

1994 / Россия
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О фильме

Заключительный фильм тетралогии: «Тропой бескорыстной любви», «Рысь выходит на тропу» и «Рысь возвращается» режиссера Агаси Арутюновича Бабаяна. ... Опасна стала жизнь семьи егеря Лосева на лесном кордоне. Странный ночной пожар на звероферме, исчезновение баргузинских соболей — подлинного живого золота; таинственные письма, приходящие из-за рубежа, — все это заставляет Степана Лосева оказаться в центре событий, связанных с хитроумным планом похищения и вызова за границу живого товара — бесценных соболей, уникальных обитателей сибирской тайги. «Рысь идет по следу» — последний российский игровой полнометражный стереофильм, снятый по отечественной системе «Стерео-70» на 70-мм кинопленке. В то же время картина является первым российским стереофильмом в новейшей истории отечественного кинематографа. Все фильмы, произведенные в России после 1994 года в стереоформате, снимались уже на зарубежном оборудовании. Исключением стал «Самый лучший фильм в 3D», на съемках которого была использована та же отечественная оптика, с помощью которой был снят фильм «Рысь идет по следу». Премьера фильма состоялась в 1994 году в киноцентре «Октябрь»? в легендарном втором зале «Стереокино». В 2016 году фильм был восстановлен в цифровом формате коллективом сотрудников Госфильмофонда РФ, ВГИК и НИКФИ. Фильм из программы «День российского кино в КАРО»

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 1 января 1994
Премьера в мире 1 января 1994
Возраст 0+
Режиссер
Агаси Бабаян
В ролях
Татьяна Ташкова
Степан Старчиков
Виктор Незнанов
Евгений Ташков
Виктория Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рысь идет по следу 1 постер
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В КАРО пройдёт «День российского кино» 27 августа 2016 года в кинотеатре «Октябрь» состоится грандиозный «День российского кино в КАРО». Главным событием этого дня станет лекция известного продюсера Александра
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17 августа 2016 15:29
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