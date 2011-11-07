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Киноафиша Сериалы Пятницкий

Пятницкий (2011 - 2015)

Pyatnickij 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 94 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал расскажет о жизни и работе «Пятницкого» ОВД в одном из районов Москвы. Начальница отдела подполковник Ирина Зимина варится в котле бытовых и рабочих проблем. Как может она старается лично участвовать во всех делах своих подчиненных и коллег, особенно ближнего круга, в который входят: новая начальница дознания, крутящая роман с одним из оперативников, жуликоватый участковый, двое патрульных, инспекторша по делам несовершеннолетних, начальник милиции общественной безопасности, троица сообразительных следователей и даже начальник полиции округа - генерал Захаров. «Пятницкий» - это командный сериал, выстроенный как настоящая полицейская драма.

Пятницкий - трейлер первого сезона
Пятницкий  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Виктория Тарасова
Виктория Тарасова
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Денис Жариков
Антон Афанасьев
Антон Афанасьев
Сергей Ларин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Пятницкий - Сезон 1 Сезон 1
2011, 32 эпизода
 
Пятницкий - Сезон 2 Сезон 2
2012, 32 эпизода
 
Пятницкий - Сезон 3 Сезон 3
2013, 30 эпизодов
 
Пятницкий - Сезон 4 Сезон 4
2015, 32 эпизода
 
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