Сериал расскажет о жизни и работе «Пятницкого» ОВД в одном из районов Москвы. Начальница отдела подполковник Ирина Зимина варится в котле бытовых и рабочих проблем. Как может она старается лично участвовать во всех делах своих подчиненных и коллег, особенно ближнего круга, в который входят: новая начальница дознания, крутящая роман с одним из оперативников, жуликоватый участковый, двое патрульных, инспекторша по делам несовершеннолетних, начальник милиции общественной безопасности, троица сообразительных следователей и даже начальник полиции округа - генерал Захаров. «Пятницкий» - это командный сериал, выстроенный как настоящая полицейская драма.