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Киноафиша Сериалы Вопреки всему

Вопреки всему (2014 - 2014)

Вопреки всему 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Вопреки всему» – это российская мелодрама о судьбе сироты Наташи, выросшей в детском доме. Едва достигнув совершеннолетия, она покидает родной город и отправляется покорять Москву, а именно – поступать в театральное училище. В это время ее неожиданно разыскивает известный бизнесмен-вдовец Борис Тихонов. Выясняется, что Наташа – внебрачная дочь его покойной супруги. Женщина родила девочку от другого мужчины и предпочла скрыть это от мужа. Но других детей у пары нет, и Тихонов решает признать Наташу наследницей.

В ролях
В ролях
Иван Николаев
Иван Николаев
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Александр Тютин
Александр Тютин
Мария Баева
Мария Баева
Дмитрий Есеневич
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вопреки всему - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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