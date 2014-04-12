Сериал «Вопреки всему» – это российская мелодрама о судьбе сироты Наташи, выросшей в детском доме. Едва достигнув совершеннолетия, она покидает родной город и отправляется покорять Москву, а именно – поступать в театральное училище. В это время ее неожиданно разыскивает известный бизнесмен-вдовец Борис Тихонов. Выясняется, что Наташа – внебрачная дочь его покойной супруги. Женщина родила девочку от другого мужчины и предпочла скрыть это от мужа. Но других детей у пары нет, и Тихонов решает признать Наташу наследницей.