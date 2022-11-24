Здравствуй, папа!, 2022

Фильм "Здравствуй, папа!" рассказывает историю о молодом человеке Касыме, который отправляется в Москву в поисках своего отца. Когда главный герой был еще маленьким, его отец уехал на заработки в Москву за лучшей жизнью, где он пропал без вести. Через долгое время выясняется, что отец жив и живет с новой семьей… Это и угроза со стороны банка отобрать его дом с яблоневым садом, который остался ему в наследство от отца играет решающую роль оставить семью и рискнуть встретиться с отцом на чужбине, где он никого не знает и попадает в трудные жизненные ситуации. Среди прочих сложностей в Москве, Касым знакомится с девушкой по имени Лена, которая помогает ему всячески выйти из этой ситуации и у них возникают взаимные чувства…Только теперь Касым понимает, что на самом деле произошло тогда с его отцом. Но, его дома ждут жена и маленький сын, также, как 28 лет назад его мать ждала своего мужа.