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Здравствуй, папа!, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

Фильм "Здравствуй, папа!" рассказывает историю о молодом человеке Касыме, который отправляется в Москву в поисках своего отца. Когда главный герой был еще маленьким, его отец уехал на заработки в Москву за лучшей жизнью, где он пропал без вести. Через долгое время выясняется, что отец жив и живет с новой семьей… Это и угроза со стороны банка отобрать его дом с яблоневым садом, который остался ему в наследство от отца играет решающую роль оставить семью и рискнуть встретиться с отцом на чужбине, где он никого не знает и попадает в трудные жизненные ситуации. Среди прочих сложностей в Москве, Касым знакомится с девушкой по имени Лена, которая помогает ему всячески выйти из этой ситуации и у них возникают взаимные чувства…Только теперь Касым понимает, что на самом деле произошло тогда с его отцом. Но, его дома ждут жена и маленький сын, также, как 28 лет назад его мать ждала своего мужа.

Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Режиссер
Эрнест Абдыжапаров
В ролях
Самат Эркинбеков
Айжан Аденова
Таалайкан Абазова
Юрий Оборотов
Юрий Оборотов
Виктория Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здравствуй, папа! 1 постер
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