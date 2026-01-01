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Михаил Заднепровский
Mykhailo Zadniprovskyi
Киноафиша
Персоны
Михаил Заднепровский
Михаил Заднепровский
Mykhailo Zadniprovskyi
Дата рождения
9 января 1924
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
9 июня 1980
Место рождения
Каменка, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Гибель эскадры
(1965)
6.4
Судьба Марины
(1954)
6.0
Солдатка
(1959)
Фильмография Михаил Заднепровский
7.2
Гибель эскадры
Destruction of the Squadron
драма, военный
1965, СССР
5.8
Роман и Франческа
Roman i Francheska
мелодрама
1960, СССР
6
Солдатка
Soldier Girl
драма
1959, СССР
6.4
Судьба Марины
Sudba Mariny
мелодрама, драма
1954, СССР
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