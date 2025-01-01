Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимир Пресняков мл. Vladimir Presnyakov Jr
Киноафиша Персоны Владимир Пресняков мл.

Владимир Пресняков мл.

Vladimir Presnyakov Jr

Дата рождения
29 марта 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Рост
184 см

Популярные фильмы

Она с метлой, он в черной шляпе 5.5
Она с метлой, он в черной шляпе (1987)
Короткие волны 3.4
Короткие волны (2017)
Остров погибших кораблей 0.0
Остров погибших кораблей (1988)

Фильмография Владимир Пресняков мл.

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Композитор 1 Актер 3
Битва поколений
Битва поколений
телешоу 2022, Россия
Короткие волны 3.4
Короткие волны Korotkie volny
драма, комедия 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Остров погибших кораблей
Остров погибших кораблей
фэнтези, фантастика, мюзикл 1988, СССР
Она с метлой, он в черной шляпе 5.5
Она с метлой, он в черной шляпе Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский 1987, СССР
Новости личной жизни Владимир Пресняков мл.
«Мне было 14, а ей лет 100»: первой женщиной Преснякова была вовсе не Орбакайте
«Мне было 14, а ей лет 100»: первой женщиной Преснякова была вовсе не Орбакайте
Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции
Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции
В ход пошли кулаки: сын Подольской от Преснякова вышел из-под контроля
В ход пошли кулаки: сын Подольской от Преснякова вышел из-под контроля
Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше