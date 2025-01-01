Меню
Дата рождения
29 марта 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Рост
184 см
Популярные фильмы
5.5
Она с метлой, он в черной шляпе
(1987)
3.4
Короткие волны
(2017)
0.0
Остров погибших кораблей
(1988)
Фильмография Владимир Пресняков мл.
Жанр
Все
Детский
Драма
Комедия
Мюзикл
Телешоу
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2022
2017
1988
1987
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Композитор
1
Актер
3
Битва поколений
телешоу
2022, Россия
3.4
Короткие волны
Korotkie volny
драма, комедия
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Остров погибших кораблей
фэнтези, фантастика, мюзикл
1988, СССР
5.5
Она с метлой, он в черной шляпе
Ona s metloy, on v chyornoy shlyape
детский
1987, СССР
