В ход пошли кулаки: сын Подольской от Преснякова вышел из-под контроля

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих детей — Артемия и Ивана. Старший уже пошел в школу, а младший переживает один из самых сложных периодов детства. Этой осенью малышу исполнится три года, и он переживает возрастной кризис.

Певица поделилась в социальных сетях видео, на котором Ваня закатывает скандал из-за требования матери сходить на горшок. Мальчик так распереживался, что набросился на снимавшего его брата с кулаками. Подольская поспешила разнять драку и разогнать сыновей в разные стороны.

Артистка признается, что совмещать работу с воспитанием двоих детей ей сложно. Артемию нужна помощь с выполнением домашних заданий, а Ивану еще нужно очень много заботы и внимания, особенно в такой сложный период. Однако пользователи Сети отреагировали на такое откровенное видео неоднозначно. Многие фанаты выразили Подольской свою поддержку, но другие сочли, что мальчикам не хватает воспитания.