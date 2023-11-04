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Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции

4 ноября 2023 21:00
Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции

Решение принято.

Владимир Пресняков, как и многие его коллеги по шоу-бизнесу, не избегает выступлений за границей. Россияне не исключают того, что, последовав примеру других селебрити, музыкант решится на переезд в другую страну. Заявление звезды на злободневную тему не заставило себя ждать.

Вместе с женой Натальей Подольской певец выступил в Дубае, где его и подловили журналисты. В беседе со СМИ исполнитель поставил жирную точку в разговорах об эмиграции.

Артист опроверг домыслы о том, что он вместе с любимой супругой и двумя сыновьями уедет жить за рубеж. По словам знаменитости, место, где человек пускает корни, должно быть одно.

Выпускница «Фабрики звезд» поддержала возлюбленного в этом непростом вопросе. По мнению артистки, ее семье лучше всего в России.

«Лучше иметь дом дома, а не где-то», — цитирует Подольскую портал Voice.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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