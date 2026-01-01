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Элмо Нюганен
Elmo Nüganen
Киноафиша
Персоны
Элмо Нюганен
Элмо Нюганен
Elmo Nüganen
Дата рождения
15 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр Эстрады
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Популярные фильмы
8.1
Мандарины
(2013)
7.4
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача
(2022)
7.0
1944
(2015)
Фильмография Элмо Нюганен
7
Аптекарь Мельхиор
Apteeker Melchior
криминал, триллер
2022, Эстония
6.9
Аптекарь Мельхиор. Просвещение
Apteeker Melchior. Viirastus
криминал, исторический, триллер
2022, Эстония
7.4
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача
Apteeker Melchior. Timuka tütar
криминал, исторический, триллер
2022, Эстония
6.9
O2
O2
исторический, триллер
2020, Эстония / Финляндия / Латвия / Литва
7
1944
1944
драма, военный
2015, Эстония / Финляндия
8.1
Мандарины
Mandariinid
драма, военный
2013, Эстония / Грузия
Смотреть трейлер
6.8
По грибы
Seenelkäik
приключения, комедия, триллер
2012, Эстония
6.7
Только для сумасшедших
Ainult hulludele ehk halastajaõde
драма
1991, СССР
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Другие проекты Элмо Нюганен
16+
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