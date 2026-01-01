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Элмо Нюганен Elmo Nüganen
Киноафиша Персоны Элмо Нюганен

Элмо Нюганен

Elmo Nüganen

Дата рождения
15 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Путешественник
В каком театре играет

Популярные фильмы

Мандарины 8.1
Мандарины (2013)
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача 7.4
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача (2022)
1944 7.0
1944 (2015)

Фильмография Элмо Нюганен

Аптекарь Мельхиор 7
Аптекарь Мельхиор Apteeker Melchior
криминал, триллер 2022, Эстония
Аптекарь Мельхиор. Просвещение 6.9
Аптекарь Мельхиор. Просвещение Apteeker Melchior. Viirastus
криминал, исторический, триллер 2022, Эстония
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача 7.4
Аптекарь Мельхиор. Дочь палача Apteeker Melchior. Timuka tütar
криминал, исторический, триллер 2022, Эстония
O2 6.9
O2 O2
исторический, триллер 2020, Эстония / Финляндия / Латвия / Литва
1944 7
1944 1944
драма, военный 2015, Эстония / Финляндия
Мандарины 8.1
Мандарины Mandariinid
драма, военный 2013, Эстония / Грузия
Смотреть трейлер
По грибы 6.8
По грибы Seenelkäik
приключения, комедия, триллер 2012, Эстония
Только для сумасшедших 6.7
Только для сумасшедших Ainult hulludele ehk halastajaõde
драма 1991, СССР
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Другие проекты Элмо Нюганен
Tout Paye, или Всё оплачено
16+

Tout Paye, или Всё оплачено

Информация
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