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Темный рай
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Dark Paradise

Темный рай, 2023

2023 / Эстония
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О фильме

Главная героиня фильма избалованная отцом, но в разладе с самой собой Кармен (Реа Лест), чья защищенная жизнь вдруг распадется, и она стоит лицом к лицу с пустотой. Большие неудобства доставляют  еще и  плохие отношения со сводным братом Виктором (Ёрген Лиик), чьи убеждения и отношения с близкими родственниками разрушены из-за неожиданных событий. Фильм откроет дверь в темный и гедонистический мир современной молодежи, который помрачен тайнами прошлого, токсическими любовными связями и андеграундным миром.

Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Трийн Руумет
В ролях
Юхан Ульфсак
Реа Лест
Реа Лест
Реймо Сагор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Темный рай 1 постер
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