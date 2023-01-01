Темный рай, 2023

Главная героиня фильма избалованная отцом, но в разладе с самой собой Кармен (Реа Лест), чья защищенная жизнь вдруг распадется, и она стоит лицом к лицу с пустотой. Большие неудобства доставляют еще и плохие отношения со сводным братом Виктором (Ёрген Лиик), чьи убеждения и отношения с близкими родственниками разрушены из-за неожиданных событий. Фильм откроет дверь в темный и гедонистический мир современной молодежи, который помрачен тайнами прошлого, токсическими любовными связями и андеграундным миром.