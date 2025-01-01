Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам

«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи

Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)

«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино

«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром

Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих

Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают

За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

Когда дама сильнее туза: от новинки с Бортич многого не ждал, но обе серии зашли на ура – сильно хвалю и чуть-чуть ругаю «Нам покер»

Забудьте Раббана и Фейд-Рауту: главный злодей «Дюна. Часть третья» превратит Sci-Fi в настоящий психологический хоррор