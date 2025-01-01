Меню
Награды
Награды и номинации Ксавье Джанноли
Xavier Giannoli
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ксавье Джанноли
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Nazareno Taddei Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Номинант
