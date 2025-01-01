Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ксавье Джанноли Награды

Награды и номинации Ксавье Джанноли

Xavier Giannoli
Награды и номинации Ксавье Джанноли
Каннский кинофестиваль 1998 Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009 Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015 Венецианский кинофестиваль 2015
Nazareno Taddei Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
 Квир-лев
Номинант
 Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012 Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Номинант
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше