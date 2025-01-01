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Спектакль Контора

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Невероятно динамичный и умопомрачительно смешной спектакль!

Шоу-спектакль «Контора» — это динамичный, захватывающий и умопомрачительно смешной спектакль, который был официально признан самым смешным спектаклем 2018 года. В этом уникальном миксе комедии, классического театра, акробатики и смелых физических трюков каждый зритель найдет что-то близкое и понятное.

История, которая затрагивает каждого

«Контора» рассказывает о жизни и работе одной компании, в которой вы сможете узнать как себя, так и своих друзей, коллег или сослуживцев. Эта история позволяет задуматься о важных аспектах жизни, о том, чего многим не хватает в повседневной рутине. Независимо от того, работаете ли вы в офисе престижного банка или в конторе по «розыску домашних животных», вы точно найдете в спектакле что-то близкое.

Положительные эмоции и яркие впечатления

Если вы хотите отвлечься от серых будней и получить яркие положительные эмоции, спектакль «Контора» — это то, что вам нужно. Он станет отличным способом провести свободное время с пользой и удовольствием. Не упустите возможность быть в курсе самых модных театральных новинок!

Творческий проект «Прожект»

«Контора» — это первый проект амбициозной творческой команды «Прожект», которая состоит из одаренных профессионалов со всей страны. Не упустите шанс стать частью этого яркого театрального события!

Приходите на спектакль «Контора» — это должно увидеть каждый!

Режиссер
Сергей Филатов
В ролях
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Кирилл Фролов
Кирилл Фролов
Павел Ботвиновский
Дмитрий Петрашевич
Андрей Коробов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
28 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽
23 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 900 ₽
25 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 1250 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Контора Контора Контора Контора

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