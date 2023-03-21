Режиссеры «Всё везде и сразу» поработают над сериалом «Звездные войны: Опорная команда»

Режиссеры «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт отправляются в далекую-далекую галактику. По данным The Hollywood Reporter, новоиспеченные лауреаты премии «Оскар» поставили минимум один эпизод грядущего сериала Disney+ «Звездные войны: Опорная команда».

Съемки проходили с лета прошлого года по январь нынешнего. Сейчас проект находится на стадии постпроизводства, однако подробной информации о творческой команде до сих пор нет. Создателем и одним из постановщиков телевизионного спин-оффа саги Lucasfilm выступает Джон Уоттс, снявший трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом. Сценарий он написал вместе со своим давним соратником Кристофером Д. Фордом («Полицейская тачка»). Исполнительными продюсерами выступают Джон Фавро и Дэйв Филони — креативные кураторы «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Асоки».

Восьмисерийное шоу вдохновлено классическими фильмами 1980 годов от студии Стивена Спилберга Amblin и «Очень странными делами». Действие развернется в эпоху Новой Республики, а в центре повествования окажутся четверо детей, потерявшихся в космосе. Ведущую «взрослую» роль сыграл Джуд Лоу. Имена остальных исполнителей не раскрываются.

Предполагается, что премьера состоится ближе к концу этого года, но точной информации по этому поводу пока нет. Не исключено, что детали актерского состава и прочие подробности будут оглашены в рамках ежегодного мероприятия Star Wars Celebration, который пройдет в начале апреля.