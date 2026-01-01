Оповещения от Киноафиши
Персоны Elisabeth Bronfen

Дата рождения
23 апреля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мюнхен, Германия

Популярные фильмы

Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера (2014)

Фильмография Elisabeth Bronfen

Жанр
Год
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
документальный, исторический, биография 2014, Германия
