О персоне
Фильмография
Награды
Киноафиша
Персоны
Rüdiger Suchsland
Rüdiger Suchsland
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
(2014)
Фильмография Rüdiger Suchsland
Биография
Документальный
Исторический
2014
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
документальный, исторический, биография
2014, Германия
