Rüdiger Suchsland

Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера (2014)

Фильмография Rüdiger Suchsland

Жанр
Год
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
документальный, исторический, биография 2014, Германия
