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Eric D. Weitz
Eric D. Weitz
Киноафиша
Персоны
Eric D. Weitz
Eric D. Weitz
Eric D. Weitz
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 июля 2021
Популярные фильмы
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
(2014)
Фильмография Eric D. Weitz
Жанр
Все
Биография
Документальный
Исторический
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
документальный, исторический, биография
2014, Германия
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