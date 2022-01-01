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Альфред Абель
Альфред Абель
Alfred Abel
О персоне
Фильмография
Альфред Абель
Alfred Abel
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Дата рождения
12 марта 1879
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
12 декабря 1937
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Альфред Абель
Родился 12 марта 1879 года. Лейпциг, Германия.
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Фильмография Альфред Абель
Судьба балерины
комедия, мелодрама
1937, Германия
7.0
Дорогая, ты едешь со мной
мелодрама
1937, Германия
6.0
Метрополис
боевик, фантастика, драма, триллер
1927, Германия
7.0
Горящий акр
драма
1922, Германия
0.0
Доктор Мабузе-игрок
триллер
1922, Германия
0.0
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