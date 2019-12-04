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Thomas Elsaesser
Thomas Elsaesser
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Thomas Elsaesser
Thomas Elsaesser
Thomas Elsaesser
Дата рождения
22 июня 1943
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
4 декабря 2019
Место рождения
Шарлоттенбург, Германия
Популярные фильмы
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
(2014)
Фильмография Thomas Elsaesser
Жанр
Все
Биография
Документальный
Исторический
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
документальный, исторический, биография
2014, Германия
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