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Постер к сериалу Ее секрет
Постер к сериалу Ее секрет
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Киноафиша Сериалы Ее секрет
Ее секрет (2018 - 2019) Ее секрет 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

Детективная история разворачивается в Москве. Молодой специалист Игорь переехал в столицу, чтобы добиться успеха. Он получает работу в крупной и перспективной компании. У Игоря есть любимая девушка Жанна, он хочет на ней жениться. Дочь начальника Маша начинает оказывать мужчине знаки внимания. Наследница большого состояния некрасива, но не лишена достоинств. Игорь выбирает богатство, что глубоко ранит Жанну. Девушка совершает суицид. Попав в новую семью, мужчине предстоит узнать, что его появление там не случайно.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Оболонков
Виталий Альшанский
Сергей Волобуев
Ольга Науменко
Андрей Межулис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ее секрет - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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