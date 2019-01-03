Детективная история разворачивается в Москве. Молодой специалист Игорь переехал в столицу, чтобы добиться успеха. Он получает работу в крупной и перспективной компании. У Игоря есть любимая девушка Жанна, он хочет на ней жениться. Дочь начальника Маша начинает оказывать мужчине знаки внимания. Наследница большого состояния некрасива, но не лишена достоинств. Игорь выбирает богатство, что глубоко ранит Жанну. Девушка совершает суицид. Попав в новую семью, мужчине предстоит узнать, что его появление там не случайно.