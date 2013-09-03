Меню
Роль. Трейлер

Роль. Трейлер

Дата публикации: 3 сентября 2013
Роль – Черно-белый фильм, события в котором происходят в Петрограде в начале 20-х годов прошлого века. История талантливого актёра, одержимого идеями Серебряного века, и в согласии с идеями символизма он готов прожить чужую жизнь, а точнее, сыграть ее словно роль. Актёр попадает в плен к красным, и оказывается как две капли воды похож на красного командира, который собирается его расстрелять. После смерти командира артист решает сыграть роль погибшего, согласно новому театральному веянию — когда часть театральной общественности считала, что театр надо выводить в жизнь, на улицы, что театр должен слиться с жизнью.
5.8 Роль
Роль драма, 2013, Россия / Финляндия / Беларусь
