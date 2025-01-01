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Кыся
Билеты от 8500₽
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Спектакль Кыся

Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле 16+
Возраст 16+
Билеты от 8500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кыся»: Легенда отечественной сцены с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым

«Кыся» — это не просто спектакль, а настоящая театральная сенсация, которая на протяжении 25 лет собирает аншлаги в самых престижных залах. Постановка основана на одноименной повести Владимира Кунина и представляет собой яркий пример постмодернистского искусства.

Сюжет и тематика

Спектакль погружает зрителей в мир грязи, криминала и предательства, но при этом не забывает о любви — о привязанности человека к человеку, человека к животному и обоих к жизни. Непередаваемая атмосфера создается благодаря мастерству актеров, среди которых выделяются блистательный Дмитрий Нагиев и брутальный Игорь Лифанов.

Каст и команда

Режиссер Лев Рахлин и актерский состав, в который также входят Д. Быстревский, Н. Дик, Д. Блажко, Е. Вершинина, Э. Кения, Д. Перова и В. Смекалов, создали на сцене смешную и авантюрную историю о петербургском коте Мартыне. Нагиев виртуозно передает кошачью философию и пластику, заставляя зрителей задуматься о главных человеческих ценностях.

Уникальный опыт

На отечественной сцене мало какой антрепризный спектакль может сравниться с «Кысей» по зрительскому вниманию. Его видели многие знаменитости, от Аллы Пугачевой до Леонида Ярмольника. Спектакль гастролировал не только по России, но и за рубежом, показываясь в театрах, домах культуры и даже во Дворцах спорта.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Режиссер
Лев Рахлин
В ролях
Наталья Парашкина
Наталья Парашкина
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Леонид Михайловский
Алексей Климушкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 8500 ₽

Фотографии

Кыся

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