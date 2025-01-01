Спектакль Ханума

С платьем к алтарю: комедия о любви и сватовстве

«Свадьба… Что может быть важнее в жизни человека!» Эта фраза становится лейтмотивом спектакля, в котором переплетаются надежды, мечты и очень реальные финансовые проблемы. Князь Вано Пантиашвили, исчерпавший свое состояние, имеет лишь одну надежду - обеспеченная невеста. В этой комедии он верит, что женитьба – единственный способ расплатиться с долгами.

Свахи-антагонисты

На эту свадьбу спешат две свахи: Ханума и Кабато. Эти женщины противоположны друг другу, как день и ночь. Ханума, в сватовстве которой на первом месте стоит истинная любовь, хочет женить князя на богатой женщине в возрасте, чтобы та была под стать жениху. В то время как Кабато выбирает молодую красавицу Сону с внушительным приданым, в которую влюблен племянник князя Котэ.

Тайный план Котэ

Котэ решает любой ценой помешать свадьбе своего дяди с Соной и обращается за помощью к Хануме. Здесь она проявляет свои таланты: ведь «даже за женатых выдавала и может весь мир перевернуть». С такой решимостью в сердце Ханума принимает назначение и обещает помочь Котэ. Как выживет противостояние двух свах в Тифлисе, пока жива Ханума, узнаем на сцене.

Яркие роли и грузинский колорит

В роли Ханумы зрители увидят заслуженную артистку Санкт-Петербурга Наталью Парашкину, а роль Кабато исполнит Мария Мещерякова. Оба актера известны за создание ярких и характерных образов, что обещает настоящий праздник для публики.

Спектакль Льва Рахлина основан на знаменитой пьесе Авксентия Цагарели и пропитан подлинным грузинским колоритом, юмором и музыкой. Эта премьера «Балтийского дома» станет ярким событием осени, наполняя золотую пору светом южного солнца и веселыми песнями тифлисских улиц. Главное, что она подарит зрителям веру в любовь и её невероятные возможности.