Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женитьба, или Последний пункт одиночества
Киноафиша Женитьба, или Последний пункт одиночества

Спектакль Женитьба, или Последний пункт одиночества

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Новая интерпретация Гоголя в Театре на Садовой

В Театре на Садовой состоится премьера спектакля, вдохновлённого произведениями Николая Гоголя. Режиссёр Андрей Прикотенко, известный по работе над спектаклем «Серотонин», в сотрудничестве с художником Ольгой Шаишмелашвили, создаст уникальную постановку. В ней мир высокой моды гармонично переплетается с гоголевскими мотивами.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Гафа, является хозяйкой салона свадебных платьев и мужских костюмов. Она решает сделать важный шаг — выйти замуж. В этом ей помогает её коллега Фёкла. В центре истории также оказываются портной и необычные посетители салона, каждый из которых стремится к идеальной любви.

Почему стоит посетить спектакль?

Этот спектакль привлечёт внимание любителей современных интерпретаций классики. В нём сочетаются элементы моды и глубокие размышления о любви, счастье и человеческих отношениях. Зрители смогут насладиться не только интересным сюжетом, но и стильной визуальной подачей.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!

В ролях
Татьяна Полонская
Татьяна Полонская
Наталья Парашкина
Наталья Парашкина
Игорь Мосюк

Купить билет на спектакль Женитьба, или Последний пункт одиночества

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
26 декабря пятница
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽
7 января среда
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1100 ₽

Фотографии

Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества Женитьба, или Последний пункт одиночества

В ближайшие дни

Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
12 декабря в 15:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3000 ₽
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
12+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
17 марта в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1000 ₽
Маршак-Маршак
12+
Детский
Маршак-Маршак
1 февраля в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше