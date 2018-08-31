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Киноафиша Рецензии «Нас не догонят»: Рецензия Киноафиши

«Нас не догонят»: Рецензия Киноафиши

31 августа 2018 00:00
«Нас не догонят»: Рецензия Киноафиши
Игромания

Молодая француженка Элла (Стэйси Мартин) работает в кафе, которым они владеют вместе с отцом. В один день её жизнь круто меняется – к ней на работу заглядывает обаятельный, кудрявый и небритый Абель (Тахир Рахим), который представляется соискателем на должность официанта. В конце дня он заберёт с собой все деньги из кассы – и Элле придётся отправится вслед за ним. Так она и погрузится в подпольный мир – казино, ставки и постоянное напряжение. Разумеется, без секса дело не обойдётся: такое эмоционально нагруженное и стрессовое состояние вкупе с привлекательностью Абеля раскроет всю чувственность молодых тел.

Кадр из фильма «Нас не догонят»
Кадр из фильма «Нас не догонят»

До российского проката добрался «Нас не догонят» – прямиком с последнего Каннского фестиваля. Но радоваться рано: фильм был представлен не в основной программе и не в «Особом взгляде», а соревновался с картинами других режиссёров-дебютантов – и даже там ограничился всего лишь номинацией. К сожалению, придётся констатировать – первый блин действительно вышел комом: зритель вряд ли запомнит имя Мари Монж и будет с нетерпением ждать второго фильма режиссёра. Оригинальное название Joueurs переводится как «Игроки»: совсем неясно, почему локализованное название отсылает нас к песне группы «Тату». «Нас не догонят» начинается как романтическая драма, в которую впрыснули ударную дозу криминального начала, а заканчивается как беспросветный криминальный фильм с щепоткой половых любовных связей. И обе эти половины не кажутся интересными. Романтическое начало фильма – типичная, в общем-то, история. Он – безрассудный, видавший виды, страстный, авантюрный, улыбчивый и закрытый. Она – молодая, неискушенная, но быстро обучающаяся. Нестабильная пара образуется не только благодаря простому соединению «Он + Она», но и при участии реактива – игр и риска, которые сами собой провоцируют аффект, сходный с сексуальным возбуждением. Криминальное начало фильма – тот самый оборотный мир капитализма, где деньги, обнажённые до предельного схематизма, переходят из рук в руки, превращаются в фишки казино, становятся причиной ссор, драк, расставаний и встреч.

Кадр из фильма «Нас не догонят»
Кадр из фильма «Нас не догонят»

Как можно со вздохом констатировать, ничего из этого не является новым – более того, нет даже намёка на то, что классические драматургические ходы обретут вторую жизнь. Сценарий не провисает, но механически ведёт зрителя по обязательным опорным точкам – первая игра в казино, первый секс главных героев, разочарование и падение девушки – и так далее и тому подобное. «Нас не догонят» снят неплохо и смонтирован тоже без нареканий – в случае со средним фильмом это могло стать приятным бонусом, но здесь это скорее минус: какой-то визуальный эксперимент или даже какая-то «фишка» могли бы скрасить эту постную кашу, но, увы, глаз ни за что не цепляется. Единственным плюсом, пожалуй, могут стать актёрские работы – образ Тахима Рахима действительно очаровывает и отталкивает: всё-таки опыт, полученный при работе с современными знаковыми фестивальными режиссёрами (Жак Одиар, Асгар Фархади, Фатих Акин), обязывает. Стэйси Мартин как-то особенно не удивляет и не восхищает – пока её главной работой все ещё остаётся дебютная «Нимфоманка» фон Триера.

Кадр из фильма «Нас не догонят»
Кадр из фильма «Нас не догонят»

Зритель, которому удастся посмотреть «Нас не догонят», вряд ли сможет проникнуться фильмом – банальный и даже предсказуемый сюжет, «обычное» для среднего европейского фильма визуальное наполнение, ничем особым не привлекательная тематика (будто мало фильмов про полулегальные азартные развлечения). Всё ещё остаётся загадкой: для кого и для чего в 2018 году могут сниматься такие фильмы – вот тут-то мы никогда не догоним ту мысль, что движет режиссерами и сценаристами проходных фильмов.

Марат Шабаев

В российском прокате с 30 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Нас не догонят»

Марат Шабаев
Марат Шабаев
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