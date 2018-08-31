«Нас не догонят»: Рецензия Киноафиши

Игромания

Молодая француженка Элла (Стэйси Мартин) работает в кафе, которым они владеют вместе с отцом. В один день её жизнь круто меняется – к ней на работу заглядывает обаятельный, кудрявый и небритый Абель (Тахир Рахим), который представляется соискателем на должность официанта. В конце дня он заберёт с собой все деньги из кассы – и Элле придётся отправится вслед за ним. Так она и погрузится в подпольный мир – казино, ставки и постоянное напряжение. Разумеется, без секса дело не обойдётся: такое эмоционально нагруженное и стрессовое состояние вкупе с привлекательностью Абеля раскроет всю чувственность молодых тел.

Кадр из фильма «Нас не догонят»

До российского проката добрался «Нас не догонят» – прямиком с последнего Каннского фестиваля. Но радоваться рано: фильм был представлен не в основной программе и не в «Особом взгляде», а соревновался с картинами других режиссёров-дебютантов – и даже там ограничился всего лишь номинацией. К сожалению, придётся констатировать – первый блин действительно вышел комом: зритель вряд ли запомнит имя Мари Монж и будет с нетерпением ждать второго фильма режиссёра. Оригинальное название Joueurs переводится как «Игроки»: совсем неясно, почему локализованное название отсылает нас к песне группы «Тату». «Нас не догонят» начинается как романтическая драма, в которую впрыснули ударную дозу криминального начала, а заканчивается как беспросветный криминальный фильм с щепоткой половых любовных связей. И обе эти половины не кажутся интересными. Романтическое начало фильма – типичная, в общем-то, история. Он – безрассудный, видавший виды, страстный, авантюрный, улыбчивый и закрытый. Она – молодая, неискушенная, но быстро обучающаяся. Нестабильная пара образуется не только благодаря простому соединению «Он + Она», но и при участии реактива – игр и риска, которые сами собой провоцируют аффект, сходный с сексуальным возбуждением. Криминальное начало фильма – тот самый оборотный мир капитализма, где деньги, обнажённые до предельного схематизма, переходят из рук в руки, превращаются в фишки казино, становятся причиной ссор, драк, расставаний и встреч.

Кадр из фильма «Нас не догонят»

Как можно со вздохом констатировать, ничего из этого не является новым – более того, нет даже намёка на то, что классические драматургические ходы обретут вторую жизнь. Сценарий не провисает, но механически ведёт зрителя по обязательным опорным точкам – первая игра в казино, первый секс главных героев, разочарование и падение девушки – и так далее и тому подобное. «Нас не догонят» снят неплохо и смонтирован тоже без нареканий – в случае со средним фильмом это могло стать приятным бонусом, но здесь это скорее минус: какой-то визуальный эксперимент или даже какая-то «фишка» могли бы скрасить эту постную кашу, но, увы, глаз ни за что не цепляется. Единственным плюсом, пожалуй, могут стать актёрские работы – образ Тахима Рахима действительно очаровывает и отталкивает: всё-таки опыт, полученный при работе с современными знаковыми фестивальными режиссёрами (Жак Одиар, Асгар Фархади, Фатих Акин), обязывает. Стэйси Мартин как-то особенно не удивляет и не восхищает – пока её главной работой все ещё остаётся дебютная «Нимфоманка» фон Триера.

Кадр из фильма «Нас не догонят»

Зритель, которому удастся посмотреть «Нас не догонят», вряд ли сможет проникнуться фильмом – банальный и даже предсказуемый сюжет, «обычное» для среднего европейского фильма визуальное наполнение, ничем особым не привлекательная тематика (будто мало фильмов про полулегальные азартные развлечения). Всё ещё остаётся загадкой: для кого и для чего в 2018 году могут сниматься такие фильмы – вот тут-то мы никогда не догоним ту мысль, что движет режиссерами и сценаристами проходных фильмов.

Марат Шабаев

В российском прокате с 30 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Нас не догонят»