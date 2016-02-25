«Анархисты»: Рецензия Киноафиши

Весь мир насилья мы разрушим…

Адель Экзаркопулос (Джудит) Кадр из фильма «Анархисты»

Жану Альбертини наконец повезло. Причем повезло так сильно, что о прочих «нюансах жизни» теперь можно было бы и забыть. И он забыл: с легкостью бросил свою девчонку, переехал в грошовую комнату без всяких признаков мебели и радостно зашагал на новое место работы – на завод. Получать свои законные четыре франка в день за 12 часов ада. Что, вы не совсем понимаете причины столь бурного энтузиазма? Тогда объясню: убогая хата и жалкие четыре монеты означали для Жана только одно – его карьера круто полезла вверх. Самый обычный, рядовой констебль – стал шпионом. И теперь ему нужно «подружиться» с рабочими и выявить среди них подпольщиков-анархистов.

Кадр из фильма «Анархисты»

Однако задание оказалось очень уж непростым. Нет, «революционеров» Жан Альбертини (Тахар Рахим) нашел быстро, в доверие к ним втерся легко, а вот дальше началось что-то непонятное. То ли анархисты оказались не такими страшными, как их малюют, то ли раскосые глаза Джудит (Адель Экзаркопулос) его опьянили, но только стал он прислушиваться к тому, что говорили эти мятежные души. А говорили они много: о свободе, равенстве, братстве, о том, что мир погибнет в огне, смеясь и танцуя… И о том, что грядущая эпоха будет принадлежать мечтателям. Наивные! А ведь шёл уже 1899-ый год. До двадцатого века было рукой подать…

Кадр из фильма «Анархисты»

С «Анархистами» француза Эли Важемана случился парадокс. С одной стороны, режиссер во всех интервью уверяет, что у него и в мыслях не было заниматься романтизацией анархизма, и что фильм на самом деле не о политике, а о любви. А с другой стороны, мы смотрим фильм и понимаем, что разговоры об «упоении в бою и бездны мрачной на краю» занимают как минимум две трети экранного времени. То есть, любовь любовью, а политика все-таки на первом плане. А так как мы имеем дело с мечтателями (хоть и грабящими богатое население ради свои анархистских нужд), то волей-неволей все их теории приобретают романтический окрас. То есть пресловутая романтизация все-таки имеет место быть.

Кадр из фильма «Анархисты»

Что же касается любовной линии, то она и сильна, и слаба одновременно. Слаба тем, что о чувствах Жана мы можем только догадываться, причем очень смутно. Почему он ходит за Джудит? Влюблен, или так нужно для его задания? (Та же ошибка свойственна и фильму в целом: нам покажут только конечный результат, а не процесс перерождения героя – понять, что же в данную секунду происходит с Жаном, врет он или говорит искренне – возможности нет). В то же время картина Эли Важемана очень чувственна, причем как-то по-особому, на французский лад. И заслуга в этом – не только режиссера и оператора. Адель Экзаркопулос, в копилке которой имеется Золотая пальмовая ветвь за скандально известную «Жизнь Адель», одна из самых обаятельных и необычных французских актрис (впрочем, не только французских) – так вот, думаю, что без неё «Анархистов» бы не было. На своих изящных плечиках она сумела вытащить как минимум половину фильма, не позволив тому превратиться в сухую разговорную драму.

Адель Экзаркопулос (Джудит) Кадр из фильма «Анархисты»

В российском прокате с 25 февраля 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Анархисты»

Вера Алёнушкина