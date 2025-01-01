Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Аптед Награды

Награды и номинации Майкла Аптеда

Michael Apted
Награды и номинации Майкла Аптеда
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Flaherty Documentary Award (TV)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Flaherty Documentary Award (TV)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Single Play
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший документальный телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Flaherty Documentary Award (TV)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Берлинале 1995 Берлинале 1995
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1991 ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 1973 ММКФ 1973
Золотой приз
Номинант
Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52
Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса»
Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше