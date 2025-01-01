Меню
Персоны
Майкл Аптед
Награды
Награды и номинации Майкла Аптеда
Michael Apted
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Flaherty Documentary Award (TV)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Flaherty Documentary Award (TV)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Single Play
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший документальный телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Flaherty Documentary Award (TV)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Берлинале 1995
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 1973
Золотой приз
Номинант
