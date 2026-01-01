Спектакль Бедность не порок

Бедность не порок
Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 12+
О спектакле

«Бедность не порок» — новая интерпретация классики в Театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет спектакль по пьесе Александра Островского «Бедность не порок». Режиссёр Павел Сафонов, один из самых ярких театральных режиссёров нового поколения, вдохнул новую жизнь в классическое произведение. Спектакль сочетает в себе драматические элементы живого многоголосия, уникальные костюмы и декорации, а также музыку известного немецкого композитора Макса Рихтера и хореографию.

В главных ролях — звёзды театра и кино: Александр Чернявский, Надежда Бабкина и Григорий Сиятвинда. Это именно то представление, которое понравится любителям традиционного театрального искусства с современными интерпретациями.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в доме богатого уездного купца Гордея Торцова. Его дочь влюблена в небогатого, но добродушного приказчика Митю, который также испытывает чувства к ней. Однако, в силу своего материального положения, он не может предложить ей руку и сердце. Купец мечтает выдать дочь замуж за состоятельного старика фабриканта, что создает множество препятствий на пути к настоящей любви.

Спектакль переносит зрителей в загадочную атмосферу святочных вечеров: гадания, колядки, ряжение… В финале, как и полагается в настоящей сказке, справедливость восторжествует, а любовь преодолеет все преграды. Блестящий текст Островского в сочетании с исконно русскими песнями знакомит зрителей с богатым историческим наследием нашей страны и уникальными традициями предков.

Персонажи и исполнители

  • Гордей Карпыч Торцов, богатый купец — заслуженный артист России Андрей Казаков / Александр Чернявский
  • Пелагея Егоровна, его жена — народная артистка России Надежда Бабкина
  • Любовь Гордеевна, их дочь — актриса театра и кино Александра Никифорова / Глафира Глазунова
  • Любим Карпыч Торцов, его брат, промотавшийся — Иван Замотаев
  • Африкан Савич Коршунов, фабрикант — заслуженный артист России Григорий Сиятвинда / Олег Кассин
  • Митя, приказчик Торцова — Антон Лызо / Илья Ильиных

В спектакле также участвуют Московский государственный ансамбль «Русская песня» и балет «Живая планета». Не упустите возможность насладиться этим ярким театральным представлением!

В ролях
Декабрь
Январь
18 декабря пятница
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽
7 января четверг
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽

Фотографии

