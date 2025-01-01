Звезды театра и кино в спектакле московского Театра Эстрады «Судьба в подарок»

Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок. Случайное знакомство становится судьбоносной встречей для двух молодых людей. Роберт — сын состоятельных родителей, а Энни — девушка из простой семьи. Но имеет ли это значение? Они влюбляются с первого взгляда и, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, решают провести небольшой эксперимент… с судьбой.

Создав свой сценарий счастья, они надеются, что спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете. Но действительно ли они хозяева своей судьбы? Или кто-то (или что-то) вносит коррективы в их планы?

Автор и режиссёр

Режиссёр и автор пьесы — Вячеслав Гугиев, российский актёр театра и кино, драматург и режиссёр, известный своими работами в таких фильмах, как «Псевдоним Албанец» и «Рублевка Live».

Актёры

Евгений Сидихин — актёр театра и кино, звезда популярных сериалов «Литейный» и «Бандитский Петербург». В его фильмографии более 160 работ, включая недавние проекты «Соседи» и «Смерть в объективе».

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о судьбе и любви!