Судьба в подарок
Киноафиша Судьба в подарок

Спектакль Судьба в подарок

Постановка
Театр Эстрады 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в спектакле московского Театра Эстрады «Судьба в подарок»

Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок. Случайное знакомство становится судьбоносной встречей для двух молодых людей. Роберт — сын состоятельных родителей, а Энни — девушка из простой семьи. Но имеет ли это значение? Они влюбляются с первого взгляда и, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, решают провести небольшой эксперимент… с судьбой.

Создав свой сценарий счастья, они надеются, что спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете. Но действительно ли они хозяева своей судьбы? Или кто-то (или что-то) вносит коррективы в их планы?

Автор и режиссёр

Режиссёр и автор пьесы — Вячеслав Гугиев, российский актёр театра и кино, драматург и режиссёр, известный своими работами в таких фильмах, как «Псевдоним Албанец» и «Рублевка Live».

Актёры

  • Евгений Сидихин — актёр театра и кино, звезда популярных сериалов «Литейный» и «Бандитский Петербург». В его фильмографии более 160 работ, включая недавние проекты «Соседи» и «Смерть в объективе».
  • Жанна Эппле — заслуженная актриса театра и кино, известная по фильмам и сериалам «Соседи», «Душа на двоих» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
  • Александра Никифорова — актриса, прославившаяся главной ролью в сериале «Анна-детектив». Её фильмография включает «Оборванная мелодия» и «Тайны госпожи Кирсановой».
  • Владимир Верёвочкин — актёр, известный по сериалу «Игра на выживание» и фильмам «Кодекс чести» и «Золото Лагина».

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о судьбе и любви!

