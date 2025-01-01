Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок. Случайное знакомство становится судьбоносной встречей для двух молодых людей. Роберт — сын состоятельных родителей, а Энни — девушка из простой семьи. Но имеет ли это значение? Они влюбляются с первого взгляда и, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, решают провести небольшой эксперимент… с судьбой.
Создав свой сценарий счастья, они надеются, что спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете. Но действительно ли они хозяева своей судьбы? Или кто-то (или что-то) вносит коррективы в их планы?
Режиссёр и автор пьесы — Вячеслав Гугиев, российский актёр театра и кино, драматург и режиссёр, известный своими работами в таких фильмах, как «Псевдоним Албанец» и «Рублевка Live».
