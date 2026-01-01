Спектакль «Тихий Дон» по М. Шолохову в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» пройдет спектакль по мотивам романа Михаила Шолохова. Главный герой, Гришка Мелехов, переживает непростые изменения под влиянием исторических событий. Режиссёр Дмитрий Петрунь, известный работами над «Марк Богатырёв» и «Валерий Афанасьев», создал трехчасовую постановку, где переплетаются эпический размах и личные трагедии персонажей. Этот спектакль привлечет зрителей, интересующихся историческими драмами и глубокими человеческими судьбами.

Исполнители

Григорий Мелехов, младший сын Пантелея Мелехова – Дмитрий МИЛЛЕР / Владимир КУРЦЕБА

Аксинья Астахова, жена Степана – Александра НИКИФОРОВА / Татьяна АРНТГОЛЬЦ

Христина Дмитрова, атаманша, вдова сотника Дмитрова – народная артистка России Надежда БАБКИНА

Пантелей Прокофьевич Мелехов, отец Петра и Григория – народный артист России Валерий АФАНАСЬЕВ / Михаил ГОРЕВОЙ

Василиса Ильинична Мелехова, жена Пантелея Мелехова, мать Петра, Григория и Дуняшки – народная артистка России Наталия ЕГОРОВА

Мирон Григорьевич Коршунов, богатый казак, отец Натальи и Митьки – Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

Степан Астахов, сосед Мелеховых, муж Аксиньи – Иван ЗАМОТАЕВ

Пётр Мелехов, старший сын Пантелея – Юрий КАТАЕВ

Также в спектакле задействованы Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».