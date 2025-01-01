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Киноафиша Сериалы Краснов. Новые серии

Краснов. Новые серии (2025 - …)

Krasnov. Novye serii 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Андрей Краснов – авторитетный врач и гениальный диагност. После ранения в голову из его памяти исчезли девять лет жизни. Амнезия перечеркнула отношения Краснова с Дашей, его бывшей студенткой, а ныне незаменимой коллегой по терапевтическому отделению. Но выстрел из стартового пистолета на марафоне запустил процесс восстановления памяти. В новом сезоне к Краснову возвращаются все его воспоминания, но не слишком ли поздно? В отделении происходит непоправимая трагедия – гибнет один из врачей. Доктору Краснову снова придется делать нелегкий выбор между справедливостью и состраданием, двумя беззаветно любящими его женщинами – бывшей женой Анной и новой любовью Дашей, и, наконец, вступить в схватку с теми, кто пытается отнять у него самое дорогое – его отделение.
 

В ролях
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Ольга Красько
Ольга Красько
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Евгений Шумейко
Александра Никифорова
Александра Никифорова
Лариса Домаскина
Лариса Домаскина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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