Тайка Вайтити
Награды и номинации Тайка Вайтити
Taika Waititi
Оскар 2020
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2005
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
BAFTA 2020
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Scene Stealer
Номинант
Сандэнс 2005
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Сандэнс 2010
Мировое кино – драматургия
Номинант
Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Победитель
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Приз зрительских симпатий
Победитель
Лучший молодежный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2014
Полуночное безумие
Победитель
Полуночное безумие
Победитель
Берлинале 2010
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 2005
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Победитель
Берлинале 2004
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 2014
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
