Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк ДиСалле Mark DiSalle
Киноафиша Персоны Марк ДиСалле

Марк ДиСалле

Mark DiSalle

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист

Популярные фильмы

Кровавый спорт 7.3
Кровавый спорт (1988)
Одна квадратная миля 6.4
Одна квадратная миля (2014)
Кикбоксер 6.4
Кикбоксер (1989)

Фильмография Марк ДиСалле

Жанр
Год
Боец без правил 6
Боец без правил Notorious Nick
драма 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кикбоксер возвращается 5
Кикбоксер возвращается Kickboxer: Retaliation
боевик, драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кикбоксер: Возмездие 5.1
Кикбоксер: Возмездие Kickboxer
боевик, спорт 2016, США
Рецензия
Несносные леди 5.7
Несносные леди Mother's Day
драма, комедия 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Одна квадратная миля 6.4
Одна квадратная миля One Square Mile
драма 2014, США
Смотреть трейлер
Кикбоксер 2: Дорога назад 4.6
Кикбоксер 2: Дорога назад Kickboxer 2: The Road Back
боевик, спорт 1991, США
Кикбоксер 6.4
Кикбоксер Kickboxer
боевик, триллер, спорт 1989, США
Кровавый спорт 7.3
Кровавый спорт Bloodsport
спорт, драма, боевик 1988, США
Смотреть трейлер
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше