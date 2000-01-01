Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк ДиСалле
Mark DiSalle
Персоны
Персоны
Марк ДиСалле
Марк ДиСалле
Mark DiSalle
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Кровавый спорт
(1988)
6.4
Одна квадратная миля
(2014)
6.4
Кикбоксер
(1989)
Фильмография Марк ДиСалле
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Спорт
Триллер
Год
Все
2021
2018
2016
2015
2014
1991
1989
1988
Все
8
Фильмы
8
Продюсер
5
Сценарист
4
Режиссер
1
6
Боец без правил
Notorious Nick
драма
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Кикбоксер возвращается
Kickboxer: Retaliation
боевик, драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Кикбоксер: Возмездие
Kickboxer
боевик, спорт
2016, США
Рецензия
5.7
Несносные леди
Mother's Day
драма, комедия
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Одна квадратная миля
One Square Mile
драма
2014, США
Смотреть трейлер
4.6
Кикбоксер 2: Дорога назад
Kickboxer 2: The Road Back
боевик, спорт
1991, США
6.4
Кикбоксер
Kickboxer
боевик, триллер, спорт
1989, США
7.3
Кровавый спорт
Bloodsport
спорт, драма, боевик
1988, США
Смотреть трейлер
