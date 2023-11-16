Дэвид Слоан — младший брат кикбоксеров Курта и Эрика Слоанов, героев первой части фильма. Дэвид преподает боевые искусства, но выходить на ринг за деньги отказывается. Однако столкнувшись с финансовыми трудностями, ему приходится провести бой с лучшим учеником жестокой школы Масиа … и выиграть! Став чемпионом, он собирается уйти из этого спорта, окончательно в нем разочаровавшись. Но оказывается, что завязать с боями без правил так же сложно, как уйти из мафии — мало шансов остаться в живых.
|14 июля 1991
|Австралия
|R 18+
|14 июня 1991
|Бразилия
|14
|30 января 1991
|Великобритания
|18
|11 апреля 1991
|Германия
|18
|14 июня 1991
|США
|PG-13