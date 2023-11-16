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Постер фильма Кикбоксер 2: Дорога назад
4.6
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4.6

Кикбоксер 2: Дорога назад

, 1991
Kickboxer 2: The Road Back
США / боевик, спорт / 18+
Постер фильма Кикбоксер 2: Дорога назад
4.6

О фильме

Дэвид Слоан — младший брат кикбоксеров Курта и Эрика Слоанов, героев первой части фильма. Дэвид преподает боевые искусства, но выходить на ринг за деньги отказывается. Однако столкнувшись с финансовыми трудностями, ему приходится провести бой с лучшим учеником жестокой школы Масиа … и выиграть! Став чемпионом, он собирается уйти из этого спорта, окончательно в нем разочаровавшись. Но оказывается, что завязать с боями без правил так же сложно, как уйти из мафии — мало шансов остаться в живых.

В ролях

Саша Митчелл
Саша Митчелл
Дэвид Слоан
Питер Бойл
Justin Maciah
Деннис Чан
Сян Чоу
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Sanga
Джон Дил
Jack
Мишель Кисси
Мишель Кисси
Tong Po
Хезер МакКомб
Lisa
Маттиас Хьюз
Маттиас Хьюз
Neil Vargas
Винсент Клин
Брайан Остин Грин
Энни О'
Ed Anders
Режиссер Альберт Пьюн
Сценарист Марк ДиСалле, Жан-Клод Ван Дамм, Дэвид С. Гойер
Композитор Anthony Riparetti, James Saad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 30 января 1991
Дата выхода
14 июля 1991 Австралия R 18+
14 июня 1991 Бразилия 14
30 января 1991 Великобритания 18
11 апреля 1991 Германия 18
14 июня 1991 США PG-13
Сборы в мире $1 250 712
Производство Kings Road Entertainment
Другие названия
Kickboxer 2: The Road Back, Kickboxer 2, Kickboxer 2 - Der Champ kehrt zurück, Kickboxer 2 - Vendetta per un angelo, Kickboxer 2: A Vingança do Dragão, Kickboxer 2: Godziny zemsty, Kickboxer 2: Jaddeye Bazgashta, Kickboxer 2: Le Successeur, Kickboxer 2: O Regresso, Kickboxer 2: Powrót, Kickboxer 2.: Az út visszafelé, Kickboxer II: La Venganza, Kikboksininkas 2. Sugrižimas, Vendetta per un angelo, Кикбоксер 2: Дорога назад, Кікбоксер 2: Дорога назад, キックボクサー2

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 16 ноября 2023

Отзывы о фильме

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