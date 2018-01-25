«Кикбоксер: Возмездие»: Рецензия Киноафиши

Старая история в новых лицах

Мастер единоборств Эрик Слоун (Дэррен Шахлави) после завоевания очередного титула получает приглашение сразиться на подпольных боях с чемпионом по тайскому боксу Тонг По (Дэйв Батиста). На поединке Тонг По жестоко убивает Слоуна. Его младший брат Курт Слоун (Ален Мусси) хочет отомстить убийце, но сталкивается с коррупцией в полиции, покрывающей подпольные бои. К тому же, для того чтобы победить По, ему нужно ещё многому научиться у настоящего мастера. Курт встречает сотрудницу полиции, которая хочет разобраться в убийстве, и она приводит его к человеку, когда-то обучавшему его брата (Жан-Клод Ван Дамм). Движимый жаждой мести, он начинает тренировки, чтобы потом выйти на ринг против Тонг По.

Кадр из фильма «Кикбоксёр»

Человеческая память — штука очень странная. Воспоминания детства всегда кажутся яркими и позитивными. И неважно, касается дело катания на санках, пирожков или иностранного кино. В восьмидесятых и начале девяностых экраны буквально заполонили всевозможные боевики с накачанными главными героями. Плакаты с Ван Даммом, Шварценеггером и Сталлоне висели дома у каждого второго подростка тех времён. Если посмотреть сейчас на эти фильмы беспристрастным взором, видно, что сняты они довольно дешёво, сценарии проработаны посредственно, а каждый актёр раз за разом играет одну и ту же роль. Но в детстве даже дешёвые боевики казались чем-то невероятно ярким и великолепным.

Кадр из фильма «Кикбоксёр»

К этой категории относился и знаменитый «Кикбоксёр» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Скрашивая банальный сюжет своим обаянием, главный герой в очередной раз мстил брутальному злодею. На сей раз за покалеченного брата. Обучение у мастера, любовь героев и коварство негодяев, конечно, в комплекте. Ну а финальная схватка, где противники окунали руки в бинтах сначала в клей, а потом в битое стекло обыгрывалась, наверное, десятки раз. Кстати, немногие знают, что позже наснимали аж целых четыре продолжения, правда, ни одно из них не приблизилось к популярности оригинала.

Кадр из фильма «Кикбоксёр»

Новый фильм (в оригинале он называется «Кикбоксёр: Отмщение») должен стать перезапуском всей истории. Его сюжет в целом копирует оригинал, разве что с некоторыми упрощениями. Мало того, даже съёмки больше напоминают боевики конца восьмидесятых, настолько они просты. Нужно ли говорить, что при нынешней избалованности зрителя хорошей операторской работой новый «Кикбоксёр» мало цепляет глаз, даже при всех стараниях авторов надавить на так популярную сейчас ностальгию. Чуть замедленные съёмки драк уже устарели, долгие планы и пафосные речи тоже не впечатляют. Тем более что большинство актёров не может похвастаться харизматичностью и индивидуальностью.

Кадр из фильма «Кикбоксёр»

Подбирали состав явно основываясь в первую очередь на умении драться. Большая часть актёров — бывшие каскадёры и бойцы, совсем недавно прописавшиеся на экранах. Причём, например, Джина Карано, в отличие от роли в «Дэдпуле», никак себя не проявляет с точки зрения экшн-сцен. Но в целом именно поэтому постановка драк выглядит значительно лучше, чем сюжетная часть или актёрская игра. Все герои дерутся сами, и тут смогут насладиться те, кто любил кино о восточных единоборствах: монтаж не очень рваный, а противники двигаются достаточно реалистично. Но как только дело доходит до диалогов и эмоций — приходится приложить немало усилий, чтобы хоть как-то поверить персонажам.

Кадр из фильма «Кикбоксёр»

Конечно, спасает, опять же, только ностальгия. Тем более что в картину пригласили сниматься самого Ван Дамма. Теперь он тот самый мудрый мастер, который нехотя берётся обучать главного героя и всячески его мучает. И, наверное, он единственный, кто в фильме действительно интересен. При всех стараниях Алену Мусси не хватает обаяния молодого Ван Дамма, он выглядит слишком уже рафинированным. Точно так же и у Дэйва Батисты при всей его внушительности и опыте рестлера всё-таки нет той агрессивной брутальности, которая была главным достоинством Мишеля Кисси (кстати, сам он появился в фильме в миниатюрном камео). И с учётом того, что в сюжете шаблон следует за шаблоном, а одна стандартная фраза сменяет другую, о картине получается думать только как о компиляции каскадёрских трюков и сцен мастеров единоборств. Чего стоит только момент, когда во время драки на улице, конечно же, по счастливой случайности, рабочие несут мимо стекло. Но, несмотря на достаточно спорное восприятие, у картины уже намечен сиквел, где к Ван Дамму присоединится ещё несколько «героев вчерашних дней». В частности, Кристофер Ламберт и Майк Тайсон.

Хромов Алексей