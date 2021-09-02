«Боец без правил»: Рецензия Киноафиши

С юных лет мальчик по имени Ник (молодой актер Коди Кристиан, успевший засветится и в «Нации убийц», и в культовой «Анатомия страсти») увлеченно смотрит реслинг WWE Raw. Каждое утро в субботу он включает телевизор и болеет за любимого борца, наблюдая за его взлетами и падениями. Ник инвалид, он родился с редкой физической особенностью — врожденной ампутацией левой руки. Волей судьбы его увлеченность борьбой перерастает из юношеской забавы в профессиональный спорт.

Немаловажную роль в этой трансформации сыграли люди, окружавшие парня. Благодаря поддержке школьного товарища Эба (Кэмерон Джеймс Мэтьюз) Ник оказался сначала в школьной секции по борьбе, а потом на своих первых соревнованиях. Чтобы парень мог заниматься спортом и принимать участие в крупных мероприятиях наравне с остальными, Стэйси Ньюэлл, мать мальчика (актриса Элизабет Рём, известная по ролям в сериалах «Герои» и «Менталист»), жертвует собственные накопления, которые она откладывала ради колледжа медсестер. Больших денег в семье не водится — дом, в котором Ник живет с матерью, находится в ипотеке, платежи по которой периодически оказываются просроченными.

И, как того требуют классические законы драмы, у Ника нет отца — тот ушел из семьи, когда парень был еще младенцем (по версии матери, из-за того, что не смог свыкнуться с мыслью, что его ребенок — инвалид). Как нетрудно догадаться, «Боец» без правил» — ода взлетам и падениям, которые пережил на себе человек с крайне тяжелой судьбой. Ник Ньюэлл, однорукий боец MMA, действительно существует (авторы фильма даже не стали менять герою имя). Молодой человек из Коннектикута 1986 года рождения выступает в смешанных единоборствах в легком весе. И он действительно прошел все стадии модели Кюблер-Росс, став примером для сотен тысяч людей с особенностями в развитии.

Боец без правил

Как многие ленты подобной формации, «Боец без правил» имеет циклическую структуру: в начале мы видим то, что по хронологии произошло если не в конце истории, то в наиболее важный для развития персонажа момент. Так происходит и здесь: в первые минуты Ник получает несколько жестких ударов по лицу и корпусу; кажется, что в следующее мгновение он рухнет без сознания, но парень держится. Через пару минут зритель погружается уже в детство мальчика, в котором Ник сталкивается с буллингом (воистину нет на планете существа более жестокосердного, чем подростки).

Но где есть тьма, есть место свету, посему среди десятка насмехающихся над одноруким Ником ребят возникает Эб — мальчик, который находит в себе силы заступиться за главного героя. Вообще поддержка человека, который отличается от большинства, — это одна из центральных идей картины. Именно вера в то, что ты можешь, во-первых, вести полноценную жизнь, как все «нормальные» люди, во-вторых, соревноваться с «полноценными» борцами и побеждать их, становится главной силой Ника Ньюэлла наряду с его уникальными захватами и фирменными приемами, которые парень демонстрирует на ринге.

Создатели не изобретают колесо, а действуют в рамках ходов, используемых в спортивных драмах. С одной стороны, их стоило бы упрекать в этом. С другой стороны, зачем придумать то, что работало раньше и, что немаловажно, приносило результат? Так, Ник, естественно, отклоняется от «классической» борьбы, в рамках которой занимался с тренером (Бэрри Ливингстон — «Парни со стволами», «Операция “Арго”»), и — опять же благодаря приятелю Эбу — попадает в суровый мир MMA. Закаленный консерватор, герой Ливингстона сначала пропадает с радаров («Я с трусами не работаю», – обвиняет тот Ника, не в силах простить ему уход из борьбы), а потом возникает — как того требует спортивная драма, в самый нужный момент.

Боец без правил

Однозначно слабым компонентом фильма становится его ничем не обоснованный быстрый темп. Только и успеваешь, что считать склейки: вот маленькому Нику 9, сверстники «отрывают» его протез; монтаж — проходит 9 лет, он борется на ринге; монтаж — проходит 15 лет, он борется в клетке. Что происходит в эти периоды? Как меняется характер героя? Почему никак не обыгрываются изменения персонажей второго плана? На эти вопросы создатели фильма никак не отвечают, оставляя их на суд зрителей.

Конечно, «Боец без правил» — история довольно предсказуемая. Даже если вы не увлекаетесь борьбой или MMA и никогда не слышали про Ника Ньюэлла, не составит никакого труда предсказать и развитие героя, и финал фильма. На фоне десятков спортивных драм, связанных то с боксом, то со смешанными единоборствами, фильм Аарона Леонга звезд с неба не хватает и, кажется, ни на что не претендует. Тем не менее эта история, прежде всего, важна с точки зрения яркого примера преодоления физических особенностей, репрезентации людей с ограниченными возможностями на экране и инклюзивности.