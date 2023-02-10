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Лыжные девушки
Skimbagirls
Лыжные девушки, 2023
2023 / Финляндия
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 февраля 2023
Режиссер
Марья Пююкко
В ролях
Самули Эдельманн
Матлеена Куусниеми
Анна-Майя Туокко
Севери Сааринен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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