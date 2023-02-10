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Лыжные девушки
5.0
Лыжные девушки
, 2023
Skimbagirls
Финляндия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.0
В ролях
Матлеена Куусниеми
Kata
Анна-Майя Туокко
Emma
Севери Сааринен
Jokke
Самули Эдельман
Petteri
Риа Катайя
Riikka
Арми Тойванен
Mallu
Теему Аромаа
Lauri Perälä
Karlo Haapiainen
Ylikonstaapeli Myyrä
Минтту Мустакалио
Valpuri
Ааке Каллиэла
Pajulahti
Режиссер
Марья Пююкко
Сценарист
Миса Паландер
,
Tiina Kaukanen
,
Матлеена Куусниеми
,
Liisa Penttilä
Композитор
Антти Лехтинен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 февраля 2023
Дата выхода
10 февраля 2023
Финляндия
12
Производство
Kaiho Republic
Другие названия
Skimbagirls
Еще
Рейтинг фильма
5.0
Оцените
12
голосов
3.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 4 сентября 2023
Отзывы о фильме
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