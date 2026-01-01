Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Альфонсо Гомес-Рехон
Награды
Награды и номинации Альфонсо Гомеса-Рехона
Alfonso Gomez-Rejon
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Награды
Награды и номинации Альфонсо Гомеса-Рехона
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Сандэнс 2015
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
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