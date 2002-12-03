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Гленн Куинн
Гленн Куинн
Glenn Quinn
О персоне
Фильмография
Гленн Куинн
Glenn Quinn
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Дата рождения
28 мая 1970
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
3 декабря 2002
Карьера
Актер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
178 см
Биография Гленна Куинна
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Фильмография Гленна Куинна
Крик
мелодрама, драма, мюзикл
1991, США
5.0
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