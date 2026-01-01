Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Хауэлл
Maria Howell
Мария Хауэлл
Maria Howell
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Композитор, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Хорошая ложь
(2014)
5.8
Летний лагерь
(2024)
Фильмография Мария Хауэлл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.8
Летний лагерь
Summer Camp
комедия
2024, США
7.4
Хорошая ложь
The Good Lie
драма
2014, США
Смотреть трейлер
